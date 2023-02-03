Такого ви точно не куштували: рецепт супу "Біск" із панцирів креветок

Не поспішайте викидати панцирі від креветок, адже з них може вийти дуже смачний французький суп.

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Біск — страва французької кухні. Історія крем-супу налічує кілька століть. Головний інгредієнт страви — ракоподібні (обов'язково — панцирі, у більшості випадків — і м'ясо). Також у рецептуру входять вершки, цибуля, можна взяти часник і селеру. З ракоподібних можуть бути використані раки, креветки, лангустини, омари, краби й ін. Крім того, можна використовувати бульйон (рибний, рідше курячий) і біле вино. У низці рецептів передбачено також додавання рису.

Складові:

Панцирі креветок — 200-300 гр.

Морква — 100 гр.

Цибуля — 100 гр.

Вершкове масло — 30 гр.

Рослинна олія — 2 ст.л.

Борошно — 20 гр.

Вода (або рибний бульйон) — 800 мл

Вершки — 100 мл

Сіль, спеції — до смаку

Спосіб приготування:

Для початку беремо сковорідку, відправляємо до неї вершкове масло та ставимо на вогонь.

Беремо каструлю з товстим дном, наливаємо пару ложок олії. Дрібно нарізаємо кубиками моркву та цибулю, а потім висипаємо їх у каструлю. Смажимо на невеликому вогні, щоб не утворилася золота скоринка (цибуля має залишитися прозорою).

У розтоплене вершкове масло додаємо борошно й обсмажуємо 1-2 хвилини.

У каструлю з овочами викладаємо панцирі креветок. Обсмажуємо кілька хвилин. Потім додаємо туди воду, перемішуємо та залишаємо проваритися 7-10 хвилин.

Суп перебиваємо в блендері. Далі отриману масу необхідно процідити через сито (також можна взяти марлю).

Додаємо сіль, спеції, вершки та попередньо обсмажене борошно. Ставимо на плиту й доводимо до кипіння. Готово, приємного апетиту!

Нагадаємо простий рецепт супу із сушених грибів.