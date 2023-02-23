Волинська фантазія: рецепт приготування мазуриків

Волинська страва, відома далеко за межами Волині.

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Котлети мазурики — справді давній кулінарний нюанс Волині. Наскільки давнiй — питання інше. Індичку на території України вирощують не так давно, а панірувальні сухарі (обов'язковий інгредієнт мазуриків) належать, швидше, до французької кухні. Проте зараз мазурики вважаються чимось суто українським.

У приготуванні цих котлеток дуже важливо зберегти їх соковитими. М'ясо індички під час смаження швидко стає сухим, тому олія точно не завадить!

Мазурики — котлети з індички

Iнгредiєнти

філе індички — 1 кг;

сир твердий — 150 г;

масло — 100 г;

яйце — 3;

молоко — 50 мл;

панірувальні сухарі;

борошно;

олія;

чебрець;

сіль, перець.

Котлети мазурики готують із індички. Будь-яке інше навіть близьке м'ясо (наприклад, курятина) вже вважається компромісом. Філе індички промиваємо, висушуємо паперовими рушниками, пропускаємо через м'ясорубку. Додаємо розтоплене масло, добре перемішуємо.

Додаємо до фаршу яйця, молоко, сіль, перець, борошно та натертий на дрібній тертці сир. Усе добре перемішуємо, щоб вийшла однорідна маса. Формуємо з фаршу ковбаски, двічі обвалюємо в панірувальних сухарях. Викладаємо в посуд, що щільно закривається, прибираємо в холодильник на 40 хвилин.

Розігріваємо на сковороді олію, додаємо пару гілочок чебрецю та розчавлений очищений часник. Коли часник набуде золотого відтінку, дістати його та чебрець із олії. Обсмажуємо мазурики з обох боків до готовності в пряно-часниковій олії. Волинський шедевр готовий!