Весела весна: як приготувати салат із селери, моркви та яблук

Весняний салат за участю селери не лише дарує організму вітаміни, а й рятує від багатьох хвороб

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Салат з селерою — одна з найздоровіших страв, які тільки можна придумати. Він допомагає зменшити ризик появи серцево-судинних захворювань завдяки клітковині, а також захищає слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і, як наслідок, може уберегти від виразки шлунка. А ще це проста ідея для легкої вечері. Розбираємо його разом із ShubaLife.

Салат із селери, моркви та яблук

Інгредієнти:

корінь селери — 2;

морква — 1;

яблука — 1;

сметана — 100 г;

листя салату – 100 г;

гірчиця;

сіль

Салат із селери дуже простий у приготуванні. Вимиваємо коренеплоди селери та моркву, нарізаємо тонкою соломкою. Мите яблуко ріжемо кубиком. Листя салату миємо, обсушуємо і рвемо шматками. Викладаємо їх на блюдо, а зверху — раніше нарізані селеру, моркву та яблуко.

Змішуємо сметану з гірчицею та сіллю. Поливаємо цим соусом зверху інгредієнти, викладені на блюдо. Зверху прикрашаємо зеленню кропу та петрушки. Готовий весняний салат із селери, моркви та яблук, повний вітамінів, мінералів та користі для організму!