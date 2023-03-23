Правила яєчнi: як зробити простий сніданок правильно

Яєчня — страва, простіше якої, здається, і не буває. Але навіть у її приготуванні є свої правила

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Яєчня-глазунья — те, що кожен з нас може зробити нашвидкуруч. Але чи правильно ми її робимо? Найчастіше нi, тому що правил ми й не знаємо. Тим часом вони є, і ми вивчаємо їх за допомогою експертів ресурсу 1000.menu.

Правильна яєчня

Інгредієнти:

яйця — 3;

вершкове масло — 25 г;

олія;

помідори чері — 50 г;

петрушка;

сіль

Для правильної яєчні, по-перше, беремо правильні яйця — тобто, великі, добірні, краще сільські, з великим жовтком насиченого жовтого кольору.

По-друге, ґрунтовно прогріваємо сковороду на повільному вогні. На це може піти хвилин 7. Завдання — зробити так, щоб сковорода була рівномірно гарячою по всій своїй площі. Для приготування використовуємо олію в комплексі з вершковим маслом — це гарантує і антипригарність, і смак одночасно.

Далі – обережно вбиваємо жовток. Добре прогріта сковорода дозволяє білку зіткнутися з гарячою поверхнею та відразу схопитися на розумній території.

Смажимо на повільному вогні 5 хвилин без кришки — інакше жовток затягнеться білястою плівкою і не збереже свою чарівну напіврідку консистенцію. Додавати вогонь не можна, тому що яєчня швидко підсмажиться, а жовток затвердіє.

Важливо спіймати момент, коли вже готові білки, а жовток ще рідкий. У цей момент солимо яєчню і прибираємо з вогню. Прикрашаємо її половинками чері та гілочками зелені – це теж важливо!