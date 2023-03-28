Згущене молоко плюс сметана: як приготувати найніжніший десерт

Згущене молоко, сметана, лимонний сік, ванілін, а все разом – найніжніший десерт!

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Хто з нас не любить варене згущене молоко? Напевно, немає такої людини. Але вживати його просто так — не найправильніший варіант (хоча, звичайно, дуже смачний). Цікавіше зробити варене згущене молоко основою найніжнішого десерту, в якому, до речі, буде і приємна кислинка. Цей рецепт ми беремо у експертів з 1000.menu.

Десерт зі згущеного молока зі сметаною

Інгредієнти:

згущене молоко варене — 250 г;

сметана — 250 г;

лимонний сік — 1 ст. л.;

ванілін

Десерт із вареного згущеного молока та сметани, насправді, у виготовленні дуже простий. Беремо густу сметану з великим відсотком жирності, викладаємо в чашу міксера. Добре збиваємо на середній швидкості, поки не утворюється пишна маса.

Далі додаємо столову ложку вареного згущеного молока, збиваємо до однорідності. Ще одну ложку – збиваємо. Ще й ще — поки не скінчиться все згущене молоко, яке ми приготували.

З половинки лимона видобуваємо сік — виходить приблизно столова ложка. Додаємо його разом з ваніліном в однорідну, ніжно-кремову суміш сметани та згущеного молока. Збиваємо все міксером на високій швидкості знову-таки до пишної однорідності. Сумиiш, що вийшла, викладаємо в відповідний посуд і відправляємо на загустiння в холодильник хвилин на 20-30. Дістаємо і подаємо до столу, прикрасивши за бажанням зеленню, ягодами, горішками — чим побажаємо!