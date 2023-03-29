Десерт для дорослих. Найніжніший мус із шампанського

Подаючи до столу, мус можна прикрасити мигдалем.

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Якщо не знаєте, чим здивувати дорослих гостей на вечірці або на дні народження, приготуйте для них ніжний мус із шампанського. Незвичайний смак та повітряна текстура цього десерту приємно здивують та гарантують компліменти майстерності господині. Рецептом муса поділилися у блозі "Рецепти щодня".

Ніжний мус із шампанського

Інгредієнти:

жовтки – 4 шт.;

шампанське — 190 мл + 3 ст. л;

желатин – 7 г;

вершки 33% — 300 мл;

цукрова пудра – 60 г;

мигдаль – за смаком.

Спосіб приготування:

Жовтки збити з цукром до однорідної маси. У суміш, що вийшла, влити 190 мл шампанського і ще раз добре збити. Перелити масу в каструлю і поставити на невеликий вогонь. Безперервно помішуючи, варити її 7-10 хвилин, але до кипіння не доводити.

Після цього зняти рідину з вогню, збивати близько двох хвилин, далі знову перелити у велику чисту миску.

Взяти желатин та залити його трьома ложками шампанського. Охолоджені вершки збити із цукровою пудрою до стійких піків. Потім желатин розтопити або на повільному вогні, або в мікрохвильовій печі, влити його в яєчну масу і добре перемішати. Потім у цю масу додати збиті вершки.

Розлити мус у порційні креманки та прибрати в холодильник мінімум на три години. Подаючи до столу, десерт можна прикрасити мигдалем.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадний мус із вишнею.