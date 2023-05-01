Швидкі хот-доги для всієї родини: простий рецепт без зайвого клопоту

Начинку для хот-дога можна вибирати на власний розсуд.

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Хот-доги, запечені в духовці протягом кількох хвилин, стануть справжнім сюрпризом для домочадців, котрі заглядають на кухню в пошуках перекусу. Така страва на вечерю особливо потішить дітей, умовити яких поїсти іноді буває досить складно. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Крістіна, і в її приготуванні немає нічого складного. Зробити її може навіть дитина, але під чуйним керівництвом старших.

Швидкі хот-доги на вечерю

Інгредієнти:

булочки для хот-догів;

сосиски;

майонез;

кетчуп;

гірчиця;

корнішони;

морква по-корейськи;

сир твердий.

Спосіб приготування:

Кожну булочку для хот-догу розрізати вздовж, додати всередину будь-який соус. Це може бути кетчуп, майонез, гірчиця або щось до смаку. Далі туди ж додати дрібно порізані огірки, сосиску та моркву по-корейськи.

Скласти хот-доги у форму або на деко, посипати зверху сиром і відправити в духовку, розігріту до 200-220 градусів, на 5-7 хвилин.

Діставши з духовки, гарячі хот-доги одразу подавайте на стіл.

Раніше Фокус писав, як дуже швидко приготувати піцу на багеті, не витрачаючи на це багато сил і часу.