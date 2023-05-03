Вишуканий перекус. Рецепт тостів із грибами та авокадо

Для приготування тостів вибирайте стиглий авокадо.

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Якщо ви не знаєте, що приготувати як перекус, зробити на сніданок або швидко перехопити на вечерю, рекомендуємо приготувати вам тост із грибами та авокадо за рецептом з блогу "Рецепти на кожен день". Він чудово вгамує голод і дасть заряд енергії. До того ж готовий бутерброд виглядає дуже естетично.

Тост із грибами та авокадо

Інгредієнти:

гриби — 250 г;

часник — 1 зубчик;

оливкова олія — 15 мл;

соєвий соус — 15 мл;

чебрець — 2 ст. л;

чорний перець — до смаку;

стиглий авокадо — 1 шт;

сік 1/2 лимона;

сіль — дрібка;

хліб — 2 скибочки.

Спосіб приготування:

Гриби помити, просушити на паперовому рушнику, нарізати слайсами. Розігріти оливкову олію на сковороді, додати подрібнений часник і готувати протягом хвилини, іноді перемішуючи. Потім туди відправити нарізані гриби, соєвий соус і тушкувати приблизно 8-10 хвилин. Додати свіжий чебрець і чорний перець.

Авокадо очистити від кісточки та шкірки, розім'яти виделкою, додати лимонний сік та сіль.

Хліб обсмажити з обох боків на сухій сковороді до рум'яності.

Кожен шматочок хліба змастити товстим шаром авокадо і викласти гриби. Зверху, за бажання, можна посипати кунжутом.

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