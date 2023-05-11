Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Їжа

Якщо ви любите шоколад та банани. Рецепт мусового торта без випікання

Мусовий шоколадний торт із бананами, торт без випічки, простий рецепт торта, шоколадний торт із бананами
Фото: Скріншот | Мусовий шоколадний торт з бананами

Цей торт швидко готується і його не доведеться пекти у духовці, що дуже зручно.

Related video

Якщо ви любите шоколад та банани, то цей торт для вас! Він не вимагає випікання, для нього лише потрібно трохи печива, стиглі банани, какао-порошок та сметана. І ще кілька інгредієнтів. Після того, як торт постоїть кілька годин у холодильнику – він готовий. І він точно вам сподобається. Фокус розкаже, як його приготувати.

Мусовий шоколадний торт з бананами

Інгредієнти:

  • 200 г печива;
  • 100 г вершкового масла;
  • 500 г сметани;
  • 200 мл молока;
  • 20 г желатину;
  • 100 г цукру;
  • 3 ст. л. какао-порошку;
  • 50 г чорного шоколаду;
  • два банани.

Печиво подрібніть у крихту у блендері або за допомогою качалки. Масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Змішайте печиво та масло до однорідної маси.

Форму для торта вистеліть пергаментним папером або харчовою плівкою. Викладіть на дно та з боків основу з печива та масло, утрамбовуючи руками або ложкою. Поставте форму у холодильник на 15 хвилин.

Желатин залийте холодною водою за інструкцією на упаковці та залиште до набухання на 10 хвилин. Сметану, молоко, цукор та какао-порошок перемішайте в каструлі до однорідності.

Поставте каструлю на слабкий вогонь та нагрівайте, помішуючи, до повного розчинення цукру. Чи не доводьте до кипіння! Додайте желатин і перемішайте до повного розчинення.

Зніміть каструлю з вогню і залиште її остигати до кімнатної температури, іноді помішуючи.

Шоколад натріть на тертці або подрібніть ножем. Банани очистить від шкірки та наріжте тонкими кружальцями.

Вийміть форму з основою з холодильника. Викладіть половину шоколадного мусу на основу та розрівняйте лопаткою або ложкою. Зверху викладіть половину бананових кружечків.

Повторіть шари: шоколадний мус, що залишився, і бананові кружечки, що залишилися.

Посипте торт зверху натертим шоколадом. Поставте форму в холодильник на 3-4 години або на ніч, щоб торт застиг і просочився.

Перед подачею вийміть торт із форми та зніміть папір або плівку. Наріжте на порційні шматочки та насолоджуйтесь!

Якщо вам подобаються оригінальні десерти, спробуйте чорничні конвертики зі вершковим сиром.