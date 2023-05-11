Якщо ви любите шоколад та банани. Рецепт мусового торта без випікання

Цей торт швидко готується і його не доведеться пекти у духовці, що дуже зручно.

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Якщо ви любите шоколад та банани, то цей торт для вас! Він не вимагає випікання, для нього лише потрібно трохи печива, стиглі банани, какао-порошок та сметана. І ще кілька інгредієнтів. Після того, як торт постоїть кілька годин у холодильнику – він готовий. І він точно вам сподобається. Фокус розкаже, як його приготувати.

Мусовий шоколадний торт з бананами

Інгредієнти:

200 г печива;

100 г вершкового масла;

500 г сметани;

200 мл молока;

20 г желатину;

100 г цукру;

3 ст. л. какао-порошку;

50 г чорного шоколаду;

два банани.

Печиво подрібніть у крихту у блендері або за допомогою качалки. Масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Змішайте печиво та масло до однорідної маси.

Форму для торта вистеліть пергаментним папером або харчовою плівкою. Викладіть на дно та з боків основу з печива та масло, утрамбовуючи руками або ложкою. Поставте форму у холодильник на 15 хвилин.

Желатин залийте холодною водою за інструкцією на упаковці та залиште до набухання на 10 хвилин. Сметану, молоко, цукор та какао-порошок перемішайте в каструлі до однорідності.

Поставте каструлю на слабкий вогонь та нагрівайте, помішуючи, до повного розчинення цукру. Чи не доводьте до кипіння! Додайте желатин і перемішайте до повного розчинення.

Зніміть каструлю з вогню і залиште її остигати до кімнатної температури, іноді помішуючи.

Шоколад натріть на тертці або подрібніть ножем. Банани очистить від шкірки та наріжте тонкими кружальцями.

Вийміть форму з основою з холодильника. Викладіть половину шоколадного мусу на основу та розрівняйте лопаткою або ложкою. Зверху викладіть половину бананових кружечків.

Повторіть шари: шоколадний мус, що залишився, і бананові кружечки, що залишилися.

Посипте торт зверху натертим шоколадом. Поставте форму в холодильник на 3-4 години або на ніч, щоб торт застиг і просочився.

Перед подачею вийміть торт із форми та зніміть папір або плівку. Наріжте на порційні шматочки та насолоджуйтесь!

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