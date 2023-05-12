Мінімум клопоту. Рецепт торта "Наполеон" без випікання

Зазвичай торт "Наполеон" складно готувати через випікання коржів, але цього можна уникнути.

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Якщо ви любите торт "Наполеон", але ви не хочете поратися з тістом, то цей рецепт вам сподобається. Для цього торта вам знадобиться листкове не надто солодке печиво. Головне, щоб воно було хрустким. Ви також можете спекти навіть власне печиво з готового листкового тіста.

Фокус розповість як приготувати торт "Наполеон" без випічки.

Торт "Наполеон" без випічки

Інгредієнти:

печиво листкове — 380-400 г;

яйця — 2 шт.;

молоко — 600 мл;

масло вершкове — 100 г;

цукор — 3 ст. ложки;

борошно — 3 ст. ложки;

цукор ванільний — 10 г.

Для заварного крему дуже ретельно змішайте два яйця з цукром і борошном, щоб не було грудочок.

Молоко підігрійте до гарячого стану (щоб від нього йшла пара), але не кип'ятіть. Каструлю з молоком зніміть із вогню.

Частинами додайте гаряче молоко (приблизно половину) у яєчну суміш, постійно перемішуючи.

Вилийте яєчно-молочну суміш в каструльку з молоком, що залишилося. Перемішайте.

Крем поставте на вогонь і варіть до застигання, постійно помішуючи. Не доводьте до кипіння. Якщо все ж таки крем закипів і з'явилися яєчні пластівці, то перебийте його занурювальним блендером до однорідності.

Заварний крем зніміть із вогню. У гарячий крем додайте ванільний цукор і вершкове масло, перемішайте. При охолодженні крем ставатиме густішим.

Форму вистелить харчовою плівкою. Викладіть шар печива, накрийте теплим кремом, знову викладіть шар печива. Продовжуйте, доки не закінчиться весь крем. Небагато печива залиште для прикраси торта.

Печиво, що залишилося, подрібніть в крихту. Посипте крихтою верх торта.

Залишіть торт "Наполеон" просочуватися за кімнатної температури до повного остигання. Потім поставте в холодильник на дві години, щоб крем схопився.

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