Маринований редис по-особливому: чудова закуска "на потім"

Сезон редису у розпалі. Чому б не запастись їм заздалегідь хоча б на кілька тижнів?

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Якщо ви хочете додати свіжості та хрускоту до своїх страв, то спробуйте приготувати швидкий маринований редис за особливим рецептом Фокусу. Це простий і смачний спосіб заготовити редиску на майбутнє або з'їсти її одразу. Маринована редиска чудово підходить для салатів, сендвічів, бургерів, тако або просто як закуска.

Ви можете варіювати спеції та додавати свої улюблені трави для різноманітності смаку. Маринована редиска зберігається в холодильнику до двох тижнів, тому ви завжди матимете під рукою цей чудовий інгредієнт.

Маринована редиска

Інгредієнти:

450 грамів редиски;

1 склянка оцту (білого чи яблучного);

1/2 склянки води;

2 столові ложки цукру;

1 чайна ложка солі;

1/4 чайної ложки гірчичного насіння;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

1/4 чайної ложки коріандру;

2 зубчики часнику, розчавлених;

кілька гілочок свіжого кропу чи іншої трави за бажанням.

Відріжте верхівки та коріння біля редиски та ретельно промийте її під холодною водою. Наріжте редиску на тонкі скибочки або півкружечки. Перекладіть нарізану редиску в чисту скляну банку або контейнер із кришкою.

У невеликій каструлі змішайте оцет, воду, цукор, сіль, гірчичне насіння, перець, коріандр та часник. Доведіть суміш до кипіння на середньому вогні, помішуючи, щоб цукор та сіль повністю розчинилися.

Зніміть каструлю з вогню та акуратно залийте гарячим маринадом редис у банку. Додайте кріп чи іншу траву за бажанням. Закрийте банку кришкою та остудіть до кімнатної температури.

Поставте банку з маринованим редисом в холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він просочився маринадом. Ви можете їсти мариновану редиску через годину після приготування або дати їй довше постояти для більш насиченого смаку.

До речі, а чому б вам не спробувати приготувати незвичайний салат зі шпинату, полуниці та мандаринів ?

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