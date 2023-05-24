Кукурудзяні оладки "за рецептом бабусі": незвичайно і просто

Усі улюблені оладки можна робити не тільки з борошна, але й з кукурудзи.

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Кукурудзяні оладки за рецептом Фокусу вас приємно здивують своєю простотою та смаком. Так, саме такі оладки готували бабусі в багатьох американських сім'ях, і зараз цей рецепт знову дуже популярний.

Оладки з кукурудзи виходять пишними та товстими, з хрусткою скоринкою. Вони чудово підходять для сніданку чи вечері, і можна подавати їх із різними соусами. В Америці їх зазвичай їдять із яблучним пюре або улюбленим сиропом. Використовуючи консервовану кукурудзу та інші продукти із запасів, ви можете приготувати ці оладки у будь-який час, коли вам потрібен швидкий гарнір.

Кукурудзяні оладки "за рецептом бабусі"

Інгредієнти:

1 банку кукурудзи у власному соку (430 г);

1 столова ложка розпушувача;

2 столові ложки (з гіркою) цукру чи замінника цукру;

2 столові ложки (з гіркою) борошна;

1 велике яйце;

1/2 чайної ложки солі;

олія/шматочки вершкового масла, за бажанням.

Злийте рідину з кукурудзи та змішайте її з усіма інгредієнтами. Добре перемішайте і залиште приблизно на 15 хвилин. Розігрійте сковороду (гриль або чавунну сковороду/гриль) на середньому вогні. Додайте 1,5 см олії та один шматочок олії, щоб покрити дно сковороди/гриля.

Коли олія/масло буде гарячим і почне шипіти, викладіть тісто для оладок і смажте. Залежно від місткості, яку ви використовуєте для викладання тесту, час смаження буде різним. Переверніть, коли краї зарум'яняться, а центр почне твердіти, як у млинця. Смажте ще 12-14 хвилин або до готовності.

А ще ви можете приготувати оладки з цукіні з волоськими горіхами: простий та смачний сніданок.