Оригінально та смачно: рецепт салату "Гніздо зозулі"

Огірок до салату додається безпосередньо перед подачею на стіл, оскільки він першим пускає сік і втрачає свій зовнішній вигляд.

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Салат "Гніздо зозулі" – ще одна варіація популярної страви "Гніздо глухаря", проте смак має деякі відмінності. Пропонуємо приготувати цей варіант салату за рецептом із кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Він прикрасить святковий стіл або стане приємним доповненням до звичайного обіду та вечері.

Салат "Гніздо зозулі":

Інгредієнти:

кукурудза консервована – 100 г;

копчена куряча четвертинка – 1 шт.;

огірок свіжий – 1 шт.;

яйця варені – 3 шт.;

кріп – кілька гілочок;

картопля – 3 шт;

олія – для смаження;

червона цибуля – 1 шт;

винний оцет та вода – для маринаду;

спеції: сіль, перець, цукор – за смаком;

майонез – до смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю порізати тонкою соломкою. Залити водою, промити та обсушити. Підсмажити на олії до золотистості, викласти на паперовий рушник. Цибулю дрібно порізати і замаринувати в оцті з водою, сіллю та цукром.

У жовтки додати сіль, перець, трохи майонезу та дрібно порізаний кріп. Перетерти виделкою до однорідності та сформувати три "яєчка".

У миску порізати кубиками копчене куряче м'ясо, білки, огірок, додати кукурудзу, сіль, перець, майонез, добре перемішати. Перекласти на тарілку для салату зверху салат на тарілку. Зверху викласти смажену картопляну соломку. Зробити посередині невелике заглиблення, в яке покласти кілька гілочок кропу та яйця.

На замітку: огірок додається в салат в останню чергу, безпосередньо перед подачею на стіл, оскільки він пускає сік і першим втрачає зовнішній вигляд.

Раніше Фокус писав, як приготувати найсмачніший салат лише з двох інгредієнтів.