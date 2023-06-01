Кавовий торт за 30 хвилин без випічки: як приготувати чудовий десерт

Готовий торт можна відразу, оскільки він виходить дуже м'який.

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Приготувати смачний торт з кавою без випічки — легко, якщо скористатися рецептом, який пропонує кулінарна блогерка Христина. Її спосіб приготування не потребує випічки, а десерт виходить не менш смачним, ніж торт, приготований традиційним шляхом.

Кавовий торт на сковороді за 30 хвилин

Інгредієнти:

Для коржів:

Борошно – 260 г;

Цукор – 200 г;

Яйця – 2 шт;

Розпушувач – 10 г;

Рослинна олія – 50 мл;

Молоко – 150мл;

Кава – 10 г;

Сода – 1 ч. л;

Оцет – 1/2 ч. л;

Окріп -100 мл.

Для крему:

кисломолочний крем-сир – 620 г;

згущене молоко – 360 г;

волоські горіхи – 120 г (за бажанням).

Спосіб приготування:

Спочатку робимо коржі. У глибоку миску просіяти борошно, додати цукор, яйця, розпушувач, олію, молоко, каву, перемішати. Потім соду погасити оцтом. Залити окропом, добре перемішати до однорідності.

Розподілити тісто по всій сковорідці, обсмажувати під кришкою 1,5 хвилин, перевернути і тримати ще 30 секунд з іншого боку. Так спекти всі коржі, виходить 8-9 штук.

Для крему до сиру додати згущене молоко, гарненько збити.

Далі – збирання торта. Кожен корж перемазати кремом, верх та боки також покрити кремом, за бажання прикрасити подрібненими волоськими горіхами.

Торт виходить дуже м'який, тому його можна їсти одразу. Якщо він постоїть у холодильнику, то буде ще кращим на смак.

Раніше Фокус писав, як приготувати бісквітний торт із полуницею.