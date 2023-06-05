Смак дитинства: пісочні корзинки із заварним білковим кремом

Як начинку можна взяти варення, конфітюр або варене згущене молоко.

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Корзинки з пісочного тіста зі згущеним молоком або варенням і білковим кремом — смак дитинства для багатьох ласунів. Приготувати такий десерт вдома дуже просто, якщо скористатися рецептом із кулінарного блогу ZALI_FOOD.

Кошик з меренгою

Інгредієнти:

Для тесту:

вершкове масло – 130 г;

борошно (безглютенове або пшеничне) — 300 г;

дрібка солі;

цукор – 180 г;

яйце – 1 шт;

жовток – 1 шт;

розпушувач – 5 г.

Для швейцарської меренги:

білок — 155 г (приблизно 5 білків);

дрібний цукор – 300 г;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо корзинки. Масло кімнатної температури збивати із сіллю та цукром пару хвилин. Додати яйце і жовток і збивати добіла. Потім потроху ввести борошно та розпушувач, змішавши їх. Тісто спочатку збивати міксером, а потім перемішати вже за допомогою лопатки.

В результаті повинно вийти м'яке, але не липке тісто. Розподілити його по формах для корзинок, проколоти виделкою і відправити холодильник на 30 хвилин, а потім з морозильника помістити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати до золотистої скоринки 15-20 хвилин, потрібно дивитися по духовці.

Готові кошики остудити.

Тепер потрібно приготувати меренгу. Білки, цукор і сіль змішати, поставити на парову баню, щоб тара не торкалася води. При постійному помішуванні за допомогою вінчика довести масу до розчинення цукру або до 55-60 градусів. Далі прибрати з вогню та збити за допомогою міксера до пишної щільної маси.

У пісочні корзинки викласти конфітюр, звичайне варення або варене згущене молоко, горіхи і білковий заварний крем за допомогою насадки.

Раніше Фокус писав, як приготувати лимонний торт із меренгою.