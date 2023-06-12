Найкраща вечеря: рецепт тюфтелів з картоплею
Для приготування тюфтельок можна взяти як яловичий, так і курячий фарш.
Якщо не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, щоб було смачно та всім сподобалося, рекомендуємо звернути увагу на рецепт відомої кулінарної блогерки Крістіни Азізян. Вона розповіла і показала, як приготувати найсмачніші тюфтелі з картоплею. Безпрограшне поєднання м'яса та картоплі гарантує відмінний результат.
Тюфтелі з картоплею
Інгредієнти:
Для тюфтелів:
- фарш яловичий (можна взяти і курячий) – 400-500 г;
- яйце – 1 шт;
- зелень;
- сіль – дрібка.
Можна додати рис та половину цибулі.
Також знадобиться:
- картопля – 5-6 штук середнього розміру;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- помідори – 1-2 шт.;
- томатна паста – 1-2 ст. л;
- болгарський перець – по 1/2 червоного та зеленого;
- пучок зелені;
- чорний перець, паприка, сіль – до смаку.
Спосіб приготування:
Невеликі тюфтелі приготувати традиційним способом.
Далі цибулю очистити і дрібно порізати її, моркву потерти на дрібній тертці, обсмажити на рослинному чи топленому маслі. Зверху розкласти підготовлені тюфтелі. Додати томатну суміш, картоплю та спеції: сіль, чорний перець та паприку. Закрити посуд кришкою і тушкувати на середньому вогні 25-30 хвилин. Додати порізані кубиками перці і готувати ще п'ять хвилин. Наприкінці додати зелень.
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