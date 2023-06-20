Голубці з пекінської капусти: простий рецепт ситної страви

Такі голубці можна подавати як самостійну страву, так і з гарніром.

Related video

Голубці — ситна страва, яку люблять дуже багато хто. Традиційно воно готується із звичайної капусти, в листя якої замотують фарш із рисом, проте нічим не гірше виходять голубці з пекінської капусти. Своїм рецептом цієї страви поділилася кулінарна блогерка Христина.

Голубці з пекінської капусти

Інгредієнти:

пекінська капуста – 1 шт.;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

фарш – 500 г;

сіль, цукор, паприка, сушений часник, перець

рис сирий – 80 г;

сметана – 3-4 ст. л;

томатна паста – 1 ст. л;

вода – приблизно 400 мл;

зелень для подачі.

Спосіб приготування:

У пекінської капусти відрізати корінець, промити. Занурити листя в киплячу воду на 30 секунд. Після цього зрізати товщину корінця, щоб легко було закручувати начинку.

Обсмажити цибулю та моркву з додаванням цукру та солі до золотистості. Відварити рис у підсоленій воді.

До фаршу додати відварений рис, половину засмажки, спеції та перемішати. Сформувати голубці.

Для заливки змішати сметану з томатною пастою та спеціями, розбавити водою, обов'язково додавши цукор.

Голубці перекласти на лист, на засмажку, залити, накрити кришкою і тушкувати під кришкою 30-40 хвилин.

Страву можна подавати як окремо, так і з гарніром, поливши сметаною та посипавши рубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як правильно вибрати пекінську капусту.