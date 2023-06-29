Самса "Тюльпан": смачно, красиво і дуже просто
Страва не тільки порадує смаком, а й здивує своїм оформленням.
Самса — це трикутні пиріжки з прісного або листкового тіста. Найчастіше її роблять із начинкою з рубленого м'яса і цибулі, але трапляються й інші варіанти: з куркою, з сиром і навіть із грибами. Ця страва характерна для національних кухонь Узбекистану і Таджикистану, де самса продається практично повсюдно. Купити цей перекус можна і в Україні. Крім того, її легко приготувати в домашніх умовах, щоб потім пригощати нею рідних або брати з собою на роботу, в дорогу чи на природу як перекус. Рецептом приготування самси у формі тюльпана поділилися в блозі "Рецепти щодня".
Самса "Тюльпан"
Інгредієнти:
- борошно — 500 г;
- масло вершкове — 200 г;
- сметана — 200 г;
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- яловичий фарш — 400 г;
- цибуля — 2 шт;
- сіль — 2 ч. л;
- перець — 1 ч. л;
- рослинна олія — 15 мл;
- зіра — 1 ч. л.
Для прикраси:
- яйце — 1 шт;
- кунжут — 60 г.
Спосіб приготування:
У глибоку миску просіяти борошно, додати сіль і перемішати. Періодично занурюючи в борошно, натерти на тертці вершкове масло і руками перетерти все в дрібну крихту. Додати сметану і замішати тісто, поставити його в холодильник.
В іншій мисці змішати фарш, цибулю, спеції та рослинну олію.
Дістати тісто з холодильника і розділити на 12-15 шматочків. Сформувати колобки, потім розкачати їх у кола діаметром 18 см. Від середини до краю зробити розріз, на край викласти ложку начинки і від розрізаного краю загорнути начинку в тісто у вигляді конуса, защипнути вільні краї знизу.
Змастити яйцем і посипати кунжутом. Випікати самсу 30 хвилин у розігрітій до 200 градусів духовці.
Раніше Фокус писав, як приготувати равлики із шинкою та сиром.