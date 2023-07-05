Паштет зі скумбрії: простий рецепт чудової намазки на бутерброди

Такий паштет чудово підійде для тостів на сніданок або перекусів протягом дня.

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Рибний паштет користується анітрохи не меншою популярністю, ніж курячий або свинячий. Його так само можна намазувати на бутерброди, щоб зробити швидкий і ситний перекус, додавши на скибочку хліба огірочок або авокадо. Сьогодні ми розповімо вам, як приготувати дуже смачний паштет із копченої скумбрії з сиром і лимоном за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Приготування займе зовсім небагато часу, а паштет неодмінно сподобається всім, кого ви пригостите.

Рибний паштет зі скумбрії з сиром і лимоном

Інгредієнти:

копчена скумбрія — 250 г;

лимон — 1 шт;

крем-сир — 180 г;

вершковий хрін — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Скумбрію ретельно очистити від шкірки та кісток, порізати на шматки і скласти в блендер. З лимона за допомогою дрібної терки зняти цедру, намагаючись не зачепити світлу частину, з м'якоті лимона вичавити сік і видалити кісточки.

У блендері рибу разом із лимонним соком, цедрою, сиром і вершковим хріном подрібнити до пастоподібної маси. За бажання в паштет можна додати каперси та спеції за смаком.

Зберігати паштет краще в холодильнику в герметично закритому контейнері.

Раніше Фокус писав, як приготувати скумбрію в гірчичному соусі.