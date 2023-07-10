Пікантно і дуже смачно: рецепт кролика в томатному соусі

Каччаторе з кролика — це класична страва італійської домашньої кухні.

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Якщо ви любите кролятину, то цей рецепт точно вам сподобається. Каччаторе з кролика — це типова страва італійської кухні, класика домашніх страв, яку готують практично скрізь, але найчастіше в Тоскані, Емілії-Романьї або Лігурії. Рецепти можуть відрізнятися від регіону до регіону, але щоразу кролятина виходить дуже смачною.

Рецепт був опублікований на сайті італійської кухні Cucchiaio.

Каччаторе з кролика

Інгредієнти:

1 кролик, порізаний на шматки;

100 г борошна;

2 або 3 столові ложки каперсів;

450 г томатного пюре;

200 мл білого вина

1 зубчик часнику

дві гілочки розмарину

кілька листків шавлії

кілька лаврових листків

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати каччаторе з кролика, спочатку обваляйте шматочки м'яса в борошні, а потім обережно струсіть їх, щоб видалити надлишки борошна.

Змастіть дно каструлі з високими бортами тонким шаром олії, додайте подрібнений зубчик часнику, лавровий лист і кілька листків шавлії. Коли все в каструлі почне готуватися на невеликому вогні та виділяти аромат, додайте кролятину.

Добре обсмажте м'ясо з усіх боків, і коли воно стане золотистим і гарячим, влийте біле вино, давши спирту випаруватися.

Потім додайте томатне пюре і каперси. Перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте 30-40 хвилин на повільному вогні. Під час приготування перевіряйте страву, кілька разів перемішуйте, додаючи трохи води, якщо соус стає занадто густим.

Наприкінці приготування приправте сіллю і перцем, додайте нарізаний свіжий розмарин і трохи олії. Дайте кролятині відпочити кілька хвилин, а потім подавайте.

А на десерт ви можете приготувати смачний шоколадний кекс з абрикосовим джемом. Це простий рецепт випічки, яка вийде навіть у кулінара-початківця.