Апельсинове масло: як приготувати неймовірно смачне доповнення до чаю

Цитрусовий смак, оксамитова текстура і яскравий колір такоїго масла нікого не залишать байдужими.

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Апельсинове масло — продукт, який пробували далеко не всі. Яскравий колір, оксамитова текстура, неймовірний насичений смак апельсина і поживність звичайного масла дають неймовірний мікс. Приготувати таке масло дуже просто в домашніх умовах. Своїм рецептом поділилася кулінарна блогерка Ангеліна. Пропонуємо випробувати цей рецепт і здивувати близьких і друзів незвичайним доповненням до чаювання.

Інгредієнти:

сік двох апельсинів;

цедра двох апельсинів;

цукор — 100 г;

яйця — 4 шт;

сіль — дрібка;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л;

масло вершкове — 90 г.

Спосіб приготування:

З апельсинів зняти цедру і вичавити сік. У каструлю із товстим дном всипати цукор, додати яйця, сіль, крохмаль, перемішати вінчиком. Додати сік і цедру апельсинів.

Варити, постійно помішуючи, поки не загусне. Потім в отриману масу додати вершкове масло, розмішати до однорідності.

Зняти з вогню, процідити через сито, розлити по банках.

Раніше Фокус писав, як приготувати дуже смачний апельсиновий пиріг до чаю або кави .