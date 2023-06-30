Найкраще до чаю: рецепт апельсинового пирога

Після того, як пиріг буде готовий, не варто відразу виймати його з форми. Нехай він охолоне в ній.

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Пиріг до чаю з апельсиновим смаком — найкраще рішення для тих, хто хоче потішити себе чимось смачним або здивувати гостей. На його приготування піде не так вже й багато часу, а результат захопить. Пропонуємо приготувати цей десерт за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Апельсиновий пиріг

Інгредієнти:

яйця — 5 ш;

цукор — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

розпушувач -1 ч. л;

апельсин — 1 шт.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати начинку. Для цього апельсинову цедру потрібно натерти на крупній тертці. Ножем зрізати білу частину, щоб залишилася м'якоть, яку слід нарізати на невеликі шматочки.

У глибоку миску розбити яйця, додати цукор, все збити міксером. Ввести просіяне борошно, акуратно перемішати. Додати розпушувач. Тісто має вийти схожим на густу сметану.

У готове тісто додати апельсинову цедру і шматочки апельсина, знову все добре перемішати.

Форму для випічки застелити пергаментом, вилити тісто. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин.

Готовий пиріг залишити застигати у формі на 15 хвилин. Потім вийняти його з форми, присипати цукровою пудрою і прикрасити цедрою апельсина.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий і смачний пиріг з абрикосами.