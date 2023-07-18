Бездріжджове тісто для пиріжків на кефірі: простий рецепт

Тісто виходить таке ж м'яке та пористе, як і приготоване на дріжджах.

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Тісто для пиріжків без дріжджів, що буквально тане в роті, обов'язково вийде навіть у господині-початківиці, якщо знайти "свій" рецепт. Пропонуємо приготувати його так, як у своєму блозі розповіла та показала Світлана Бауер. Воно ідеально підходить для смажених пиріжків, а начинку можна брати будь-яку, починаючи від ягід і закінчуючи м'ясом. У кожному з варіантів це буде дуже смачне частування.

Повітряне бездріжджове тісто на кефірі з додаванням манки

Інгредієнти:

кефір (чим жирніший, тим краще) — 400 мл;

сіль — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

манка — 20 г;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 550 г;

рослинна олія — 3 ст. л.;

розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування:

Теплий кефір (якщо він нежирний, можна додати трохи сметани, приміром, 350 мл кефіру та 50 г сметани) змішати з яйцем, сіллю, цукром і манкою, все добре перемішати, щоб сіль і цукор розчинилися. Борошно змішати з розпушувачем, просіяти до решти інгредієнтів і замісити тісто.

Під час замішування потрібно додати рослинну олію. Тісто не має бути тугим, воно злегка липне до рук, тому борошно потрібно додавати поступово. У процесі замішування його може піти більше або менше.

Залишити тісто відпочивати на 30 хвилин, потім сформувати пиріжки, поклавши всередину начинку, обсмажити у великій кількості рослинної олії.

Готові пиріжки викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Раніше Фокус писав, як приготувати тісто на вареники на молоці.