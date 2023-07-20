Старовинний український рецепт: як приготувати буришник — оригінальний хлібець із картоплі
Назва цієї страви відрізняється від регіону до регіону, але рецепт той самий.
Якщо вам подобається українська кухня та нові страви, то вам варто приготувати буришник. Це хлібці з картоплі та кукурудзяного борошна. Назва його походить від слова "бурешка" — так у Східних Карпатах називають картоплю.
Готувати цю страву дуже просто, а смак вас точно здивує. Рецептом поділилися в спільноті "Їжакультура", де досліджують кулінарні традиції України та куштують нові страви.
Буришник
Інгредієнти:
- 800 г вареної картоплі (краще брати картоплю неводянистих сортів, жовту);
- 2 курячих яйця;
- 160 г кукурудзяного борошна;
- 100 г кукурудзяної крупи грубого помолу;
- дрібка солі.
Картоплю помийте й почистьте. Наріжте на четвертинки та зваріть у злегка підсоленій воді. З вареної картоплі злийте воду, а картоплю відкиньте на сито й залиште, щоб зійшла вся зайва волога. Потім перетріть картоплю через сито, але не використовуйте блендер, інакше консистенція вийде занадто тягучою.
У картопляне пюре додайте яйця, сіль і кукурудзяне борошно, добре вимісіть тісто й розділіть на три частини.
Сформуйте буханці грамів по 300. Вони мають бути злегка приплющеними, висотою до 2 см.
Кожен буханець посипайте кукурудзяною крупою з усіх боків.
А далі у вас є два варіанти. Ви можете обсмажити кожен хлібець із обох боків на чавунній пательні у великій кількості смальцю або олії.
Або ж ви можете спекти буришники в духовці, розігрітій до 180 градусів. Це займе близько 30 хвилин. А потім усе одно підсмажте на сковороді близько десяти хвилин на середньому вогні.
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