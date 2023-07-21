Як приготувати ягідний чізкейк без випічки: доступний рецепт сезонного десерту
Для приготування чізкейка можна взяти будь-які ягоди, які є вдома.
У сезон ягід просто гріх не побалувати себе десертами з додаванням малини, лохини, смородини та інших смачних ягід. Сьогодні пропонуємо вам приготувати ягідний чізкейк без випічки за рецептом від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Він виходить дуже ніжним, дуже ароматним, з кислинкою і буде дуже доречним у спекотну погоду.
Чізкейк з ягодами без випічки
- печиво (до кави) — 290 г;
- масло — 140 г;
- вершковий сир — 400 г;
- вершки або сметана (від 20%) — 300 мл;
- цукрова пудра — 100 г;
- желатин — 20 г;
- вода — 110 мл;
- ягоди — дві пригорщі;
- желе — 1 пачка.
Спосіб приготування:
Печиво перетерти в крихту або подрібнити в блендері, змішати його з розтопленим маслом, викласти в роз'ємну форму, застелену пергаментом, утрамбувавши і сформувавши бортики. Поставити в морозилку.
Тим часом готуємо заливку. Насамперед желатин необхідно залити водою і залишити, щоб він набряк.
У миску покласти сир, вершки, цукрову пудру, додати розтоплений на водяній бані і трохи остиглий желатин. Перебити все блендером і вилити у форму. Поставити в холодильник до застигання.
Викласти зверху будь-які ягоди, зверху залити желе, поставити на кілька годин, щоб усе застигло.
Щоб легше було дістати чізкейк із форми, потрібно акуратно пройтися тонким ножем між стінкою форми і бортиком чізкейка.
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