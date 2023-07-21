Як приготувати ягідний чізкейк без випічки: доступний рецепт сезонного десерту

Для приготування чізкейка можна взяти будь-які ягоди, які є вдома.

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У сезон ягід просто гріх не побалувати себе десертами з додаванням малини, лохини, смородини та інших смачних ягід. Сьогодні пропонуємо вам приготувати ягідний чізкейк без випічки за рецептом від кулінарної блогерки Юлії Симончук. Він виходить дуже ніжним, дуже ароматним, з кислинкою і буде дуже доречним у спекотну погоду.

Чізкейк з ягодами без випічки

печиво (до кави) — 290 г;

масло — 140 г;

вершковий сир — 400 г;

вершки або сметана (від 20%) — 300 мл;

цукрова пудра — 100 г;

желатин — 20 г;

вода — 110 мл;

ягоди — дві пригорщі;

желе — 1 пачка.

Спосіб приготування:

Печиво перетерти в крихту або подрібнити в блендері, змішати його з розтопленим маслом, викласти в роз'ємну форму, застелену пергаментом, утрамбувавши і сформувавши бортики. Поставити в морозилку.

Тим часом готуємо заливку. Насамперед желатин необхідно залити водою і залишити, щоб він набряк.

У миску покласти сир, вершки, цукрову пудру, додати розтоплений на водяній бані і трохи остиглий желатин. Перебити все блендером і вилити у форму. Поставити в холодильник до застигання.

Викласти зверху будь-які ягоди, зверху залити желе, поставити на кілька годин, щоб усе застигло.

Щоб легше було дістати чізкейк із форми, потрібно акуратно пройтися тонким ножем між стінкою форми і бортиком чізкейка.

Раніше Фокус писав, як приготувати варення з вишні.