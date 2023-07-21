Мариновані баклажани "Мозаїка": рецепт ідеальної закуски до м'яса

Готові баклажани мають настоятися в маринаді добу, після чого їх можна їсти.

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Мариновані баклажани — чудова закуска до м'яса, крім того, вони добре доповнять будь-який обід або вечерю як добавка до гарніру. Пропонуємо приготувати їх за рецептом із блогу "Закатки на зиму".

Мариновані баклажани "Мозаїка".

Інгредієнти:

баклажани — 3 шт;

часник — 1 середня головка;

болгарський перець різних кольорів — 4 шт;

перець, кріп, кінза — по 3 столові ложки в дрібно порубаному вигляді;

сіль, чорний перець (мелений);

яблучний оцет — 1/3 склянки;

холодна кип'ячена вода — 2/3 склянки;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, перець очистити від насіння. Баклажани порізати кільцями, покласти в солону воду і залишити на годину. Після цього воду потрібно злити, баклажани віджати руками й обсушити на серветці.

Потім баклажани обсмажити на олії, але не пересмажувати, вони мають бути злегка золотистого кольору. Викласти їх на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

Перець порізати кожен на кілька половинок і запекти в духовці на решітці за 200 градусів 45-50 хвилин. Остудити готові перці 5 хвилин і покласти в пакет на 30 хвилин, очистити від шкірки і порізати кубиками.

Перець змішати з часником, пропущеним через прес, додати дрібно порубану зелень, посолити, поперчити. Усе скласти шарами в скляну стерилізовану банку.

Змішати воду, оцет і сіль (за смаком), залити маринадом баклажани, щоб він прикрив верхній шар. Закрити кришкою і поставити в холодильник на добу.

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