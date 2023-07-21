Дуже просто приготувати: рецепт смачного картопляного салату

В Італії цей салат відомий під назвою Пантеллерія.

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Салат із картоплі з помідорами та базиліком — це справжній тріумф середземноморських смаків і барв. В Італії такий салат готують на острові Пантеллерія, звідти й назва страви. Цей салат — це чудовий гарнір до рибних і м'ясних страв або легка, але дуже смачна самостійна страва. Як його приготувати, розповіли на кулінарному сайті Cucchiaio.

На острові цей салат традиційно готують із місцевими каперсами, які є візитною карткою Пантеллерії. Їх, звісно, можна замінити маленькими пряними консервованими огірочками, але краще спробувати саме з каперсами. Вони надають особливого пікантного смаку.

Картопляний салат Пантеллерія

Інгредієнти:

5 середніх картоплин;

1 червона цибулина;

15 помідорів чері;

20 г чорних оливок;

1 столова ложка каперсів;

кілька листків базиліку;

орегано;

1 склянка червоного винного оцту;

оливкова олія, сіль.

Щоб приготувати салат Пантеллерія, спочатку відваріть картоплю в мундирі, яка має бути готовою, але не розвалюватися на частини.

Дайте картоплі охолонути, очистіть її та наріжте кружальцями. Наріжте цибулю, покладіть її в невелику миску з оцтом і залиште на півгодини. Тим часом помийте помідори чері та розріжте їх навпіл. Через півгодини злийте маринад і викладіть цибулю поверх картоплі. Додайте помідори, оливки, каперси, базилік і орегано. Полийте оливковою олією, посоліть і подавайте до столу.

Також ви можете приготувати смачний картопляний салат із в'яленими помідорами та сиром.