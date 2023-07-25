Тануть у роті: рецепт ніжних млинців зі сметаною та джемом

Такі млинці можна подавати зі сметаною, варенням і навіть згущеним молоком.

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Тонкі, м'які та смачні млинці ніколи довго не залежаться на столі, оскільки їх однаково люблять як діти, так і дорослі. Пропонуємо вам приготувати млинці за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Млинці зі сметаною та джемом

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко — 500 мл;

яйце — 2 шт;

окріп — 150 мл;

рослинна олія — 2 ст. л;

цукор — 2 ст. л;

розпушувач — 1 ч. л;

сіль — дрібка;

борошно — 220 г.

Для подачі:

сметана — 100 гр;

джем — 100 гр.

У глибоку миску влити молоко, додати туди яйця, сіль, цукор і перемішати, поки сіль і цукор не розчиняться. Потім туди ж акуратно ввести просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і добре перемішати, щоб маса була рівномірною і без грудочок.

Далі в миску влити окріп, рослинну олію і знову все добре перемішати. Тісто вийде досить рідким.

Смажити млинці необхідно на розпеченій сухій сковороді до золотистого кольору з двох боків.

Подавати до столу млинці необхідно зі сметаною та варенням. За бажання можна використовувати згущене молоко.

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