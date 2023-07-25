Тануть у роті: рецепт ніжних млинців зі сметаною та джемом
Такі млинці можна подавати зі сметаною, варенням і навіть згущеним молоком.
Тонкі, м'які та смачні млинці ніколи довго не залежаться на столі, оскільки їх однаково люблять як діти, так і дорослі. Пропонуємо вам приготувати млинці за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня".
Млинці зі сметаною та джемом
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко — 500 мл;
- яйце — 2 шт;
- окріп — 150 мл;
- рослинна олія — 2 ст. л;
- цукор — 2 ст. л;
- розпушувач — 1 ч. л;
- сіль — дрібка;
- борошно — 220 г.
Для подачі:
- сметана — 100 гр;
- джем — 100 гр.
У глибоку миску влити молоко, додати туди яйця, сіль, цукор і перемішати, поки сіль і цукор не розчиняться. Потім туди ж акуратно ввести просіяне борошно, змішане з розпушувачем, і добре перемішати, щоб маса була рівномірною і без грудочок.
Далі в миску влити окріп, рослинну олію і знову все добре перемішати. Тісто вийде досить рідким.
Смажити млинці необхідно на розпеченій сухій сковороді до золотистого кольору з двох боків.
Подавати до столу млинці необхідно зі сметаною та варенням. За бажання можна використовувати згущене молоко.
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