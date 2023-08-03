Сезонне меню: рецепт кабачків із сиром у духовці за 20 хвилин (відео)

Під час подачі кабачки можна посипати рубаною зеленню.

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Поки кабачки, вирощені на дачі, не відійшли, рекомендуємо спробувати ще один цікавий рецепт їхнього приготування від кулінарного блогера Христини Азізян. Запечені в духовці з томатами та сиром, вони урізноманітнюють меню. Такі кабачки виходять ситними, м'якими і дуже смачними, а для того, щоб їх приготувати, не потрібно володіти навиками шеф-кухаря.

Кабачки, запечені в духовці

Інгредієнти:

кабачки — 2 шт;

помідори — 2 шт;

сир — 50-80 г.

Для змащування кабачків:

сіль;

паприка;

перець чилі дрібно порізаний — 0,5 стручка;

часник — 2 зубчики;

оливкова або рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, порізати кружальцями, завтовшки приблизно 0,5-1 см, змастити сумішшю олії з приправами і відправити на деку в духовку, розігріту до 180 градусів, на 15 хвилин.

Потім готові кабачки дістати з духовки, на кожен кружечок викласти помідори, порізані дрібними кубиками, і тертий на тертці сир. Відправити все в духовку знову хвилин на 5-6, поки сир не розплавиться.

Під час подачі на стіл кабачки можна посипати дрібно рубаною зеленню за бажанням.

Раніше Фокус писав, як приготувати легкий і смачний рулет із кабачків.