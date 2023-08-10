Корисні та ситні котлети з кабачком: готуємо звичну страву з новим смаком

Кабачок робить котлети більш соковитими.

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Кабачковий сезон триває, і якщо ви вже не знаєте, що ще можна придумати з цими овочами, спробуйте приготувати котлети, додавши в них тертий кабачок. Він додасть м'ясу більше соковитості та зробить котлети ще м'якшими. Рецепт таких котлет опублікували в телеграм-каналі "Кулінарний блог". Їхнє приготування мало чим відрізняється від приготування традиційних котлет.

Котлети з кабачком

Інгредієнти:

фарш із яловичини — 500 г;

фарш із курячого філе — 500 г;

цибуля — 1 шт;

кабачок молодий — 1/2 шт

яйце — 1 шт;

борошно — 1,5 ст. л;

сіль — 10 г;

перець.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати дрібними кубиками. Кабачок очистити від шкірки і натерти на тертці. У глибокій мисці змішати фарш, спеції, борошно, сіль, яйце, цибулю, все добре перемішати.

Сформувати котлети й обсмажити їх на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки.

Як гарнір до таких котлет найкраще підійде гречка, а також картопляне пюре і рис. З огляду на те, що котлети виходять нежирними, вони добре підійдуть для тих, хто стежить за харчуванням або худне.

Раніше Фокус писав, як приготувати з кабачків варення на зиму.