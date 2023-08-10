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Їжа

Корисні та ситні котлети з кабачком: готуємо звичну страву з новим смаком

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Фото: Соцмережi

Кабачок робить котлети більш соковитими.

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Кабачковий сезон триває, і якщо ви вже не знаєте, що ще можна придумати з цими овочами, спробуйте приготувати котлети, додавши в них тертий кабачок. Він додасть м'ясу більше соковитості та зробить котлети ще м'якшими. Рецепт таких котлет опублікували в телеграм-каналі "Кулінарний блог". Їхнє приготування мало чим відрізняється від приготування традиційних котлет.

Котлети з кабачком

Інгредієнти:

  • фарш із яловичини — 500 г;
  • фарш із курячого філе — 500 г;
  • цибуля — 1 шт;
  • кабачок молодий — 1/2 шт
  • яйце — 1 шт;
  • борошно — 1,5 ст. л;
  • сіль — 10 г;
  • перець.

Спосіб приготування:

Цибулю порізати дрібними кубиками. Кабачок очистити від шкірки і натерти на тертці. У глибокій мисці змішати фарш, спеції, борошно, сіль, яйце, цибулю, все добре перемішати.

Сформувати котлети й обсмажити їх на сковороді з обох боків до рум'яної скоринки.

Як гарнір до таких котлет найкраще підійде гречка, а також картопляне пюре і рис. З огляду на те, що котлети виходять нежирними, вони добре підійдуть для тих, хто стежить за харчуванням або худне.

Раніше Фокус писав, як приготувати з кабачків варення на зиму.