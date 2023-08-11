Рогалики на сметані: готуємо смачну випічку без дріжджів

Начинку для рогаликів можна взяти будь-яку: варення, варене згущене молоко, горіхи.

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Ніжні та смачні рогалики з начинкою — десерт, який ніколи довго не затримується на столі. Вони ідеальні до чаю та кави, а приготувати їх зовсім не складно, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка детально розповіла, як зробити смачне частування для близьких і гостей.

Рогалики на сметані

Інгредієнти:

борошно — 290 г;

цукор — 50 г;

сіль — 0,5 ч. л;

масло (82%) — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л;

сметана (20%) — 100 г;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибоку миску просіяти борошно, додати цукор, сіль, розпушувач. Усе перемішати, додати холодне масло, перетерти все в крихту.

Далі додати в неї яйце, сметану та замісити тісто. Загорнути в харчову плівку і покласти на годину в холодильник.

Після закінчення цього часу тісто дістати, розділити на дві частини, кожну розкачати, розрізати на трикутники. На них викласти будь-яку начинку і загорнути в рогалик від широкого краю до вузького.

Викласти на деко і відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, приблизно на 20 хвилин.

Готові рогалики посипати цукровою пудрою.

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