Заготовки на зиму: як приготувати зелену аджику

Аджика може зберігатися в холодильнику досить тривалий час.

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Зелена аджика — дуже оригінальна приправа до багатьох страв. Хоч вона і менш популярна, ніж червона, з томатів, але її смак і аромат збагатять будь-яку страву, починаючи від м'яса і закінчуючи рибою. Як приготувати цей соус, розповіли в кулінарному блозі "Домашня консервація".

Зелена аджика

Інгредієнти:

часник — 3-4 головки;

цибуля — 3-4 шт;

солодкий перець — 3-4 шт;

гіркий перець — 3 шт;

петрушка — пучок;

кріп — пучок;

фіолетовий базилік — за бажанням.

Спосіб приготування:

Болгарський перець і гіркий перець помити, очистити від насіння і хвостиків. Цибулю та часник почистити. Усі овочі та зелень пропустити через м'ясорубку. У масу, що вийшла, додати столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, 0,5-1 ч. л. оцтової есенції і склянку олії. Усе добре перемішати.

Готову аджику розлити по стерилізованих банках, закрутити кришкою і зберігати в холодильнику. У такому вигляді вона може простояти досить довго.

Зелена аджика багата на вітаміни, але її потрібно дуже обережно вживати тим, у кого проблеми зі шлунково-кишковим трактом, оскільки вона виходить дуже гострою.

Раніше Фокус писав, як приготувати універсальний соус на зиму.