Зі смаком шоколаду: простий рецепт пряників для всієї родини

Пряники виходять м'які і буквально тануть у роті, особливо, коли свіжі.

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Пряники дуже смачні з чаєм, кавою, молоком і самі по собі. Навіть ті, хто на дієті, іноді не можуть відмовити собі в задоволенні з'їсти хоча б шматочок цієї випічки. Пропонуємо приготувати пряники з шоколадним смаком за рецептом із блогу "Рецепти щодня". Вони виходять м'які, з новим смаком і мають гарний вигляд.

Шоколадні пряники

Інгредієнти:

борошно (вищий сорт) — 180 г;

цукор — 170 г;

какао-порошок — 50 г;

розпушувач — 7 г;

яйця — 2 шт;

вершкове масло — 50 г;

цукрова пудра — 100 г;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати просіяне борошно, какао, розпушувач, цукор, усе перемішати. Туди ж додати яйця і розтоплене вершкове масло, замісити тісто, накрити його плівкою і поставити в холодильник на дві години.

Після закінчення цього часу з тіста сформувати кульки, обваляти їх у цукровій пудрі та викласти на деко, застелене пергаментом. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати торт зі смаком пряників.