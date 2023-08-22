Дієтично і дуже смачно: рецепт тюфтельок з індички на сковороді

Це дуже смачна страва, яку доповнює картопля та ароматний соус.

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Тюфтельки з індички з картоплею — це ситна та смачна друга страва, яку легко приготувати.

Тюфтельки із соусом — це одна з найпопулярніших страв у світі. Їх готують із м'яса, риби, бобових або овочів. Смажені чи запечені, або навіть тушковані разом із супутніми соусами — це завжди чудовий вибір до вечері. Спробуйте приготувати смачні тюфтельки з індички з картоплею за рецептом, який опублікували на кулінарному сайті Cucchiaio.

Особливого смаку їм надають спеції, а також шпинат. До того ж із зеленню шпинату тюфтельки мають привабливіший вигляд. І вони точно сподобаються дітям.

Тюфтельки з індички

Інгредієнти:

2 скибочки черствого хліба;

молоко;

1 яйце;

150 г шпинату;

80 г тертого пармезану;

350 г фаршу з індички;

4 середні картоплини;

1 цибуля-шалот;

панірувальні сухарі;

1 зубчик часнику;

оливкова олія, борошно, свіжа петрушка, сіль, чорний перець.

Поламайте черствий хліб і замочіть його в молоці протягом п'яти хвилин. Відтисніть зайву рідину, подрібніть хліб і додайте яйце, перемішайте виделкою.

Вимийте, обсушіть і крупно наріжте шпинат. Обсмажте його протягом кількох хвилин із краплею олії та часником, поки він не стане м'яким. Подрібніть ножем.

Додайте шпинат у замочений хліб, додайте м'ясо, пармезан і добре перемішайте. Додайте сіль і перець та вимісіть фарш руками. Можна додати ложку панірувальних сухарів, але не переборщіть, щоб фарш не був занадто сухим.

Сформуйте кульки розміром трохи більше за волоський горіх і швидко обваляйте їх у борошні. Поступово викладайте їх на посипану борошном обробну дошку. Цибулю-шалот очистить і наріжте ножем. Підсмажте її на великій сковороді з антипригарним покриттям, змащеній невеликою кількістю олії.

Викладіть фрикадельки на сковорідку і злегка підрум'яньте їх, обережно перевертаючи. Потім додати очищену, вимиту та нарізану часточками картоплю. Залийте гарячою водою.

Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте мінімум 20 хвилин. Коли соус стане кремоподібним, а картопля почне розвалюватися, вимкніть вогонь. Подавайте тушковані фрикадельки з індички з картоплею, скропивши олією і посипавши свіжою нарізаною петрушкою.

Також ви можете приготувати смачні курячі котлети. Особливого смаку їм надає лайм.