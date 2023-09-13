Домашня карамель: як швидко приготувати ідеальну добавку до тортів, тістечок і млинців

Спочатку карамель виходить дещо рідкою, проте після того, як постоїть у холодильнику, вона стане густішою.

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Карамель — ідеальний продукт, який однаково смачний як самостійні ласощі, так і у вигляді доповнення до тортів, тістечок або млинців. Домашня карамель часто виходить набагато смачнішою за магазинну, та й приготувати її не складно, якщо скористатися рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Авторка поділилася перевіреним способом приготування карамелі, і запевняє, що вона вийде у всіх.

Домашня карамель

Інгредієнти на 300 мл:

цукор – 300 г;

вода – 100 мл;

лимонна кислота – на кінчику ножа;

вершки (33%) – 150 мл;

вершкове масло – 60 г;

сіль – дрібка.

Спосіб приготування:

У каструлю з товстим дном або глибоку сковорідку висипати цукор, додати воду та лимонну кислоту і поставити на максимальний вогонь, не перемішуючи. Коли маса почне кипіти, чіпати її не потрібно. Поки все вариться, необхідно нагріти вершки. Це можна зробити в мікрохвильовці або на плиті. Вони мають бути практично гарячими, але не закипілими.

Коли кипляча маса з цукру, води та кислоти стане бурштинового кольору (але не темного), влити в неї акуратно вершки та перемішати силіконовою або дерев'яною лопаткою. Варто враховувати, що коли вершки будете вливати, маса почне пінитися. Так і має бути. Вогонь вимкнути.

Далі в отриману суміш додати масло, перемішати до однорідності, перелити карамель у зручний посуд, додати сіль і перебити все погружним блендером. Готову карамель розлити в чисті банки та зберігати під кришечкою в холодильнику. Спочатку карамель буде дещо рідкувата, але потім у холоді вона стане густішою.

Раніше Фокус писав, як приготувати в домашніх умовах іриски .