Міні-оладки: рецепт апетитного перекусу для дітей і дорослих
Подавати такі млинці можна з медом, згущеним молоком, ягодами.
М'які та смачні оладки у багатьох — улюблена страва на сніданок або як полуденок. Рецептів і приготування на дріжджах, кефірі, сметані існує величезна кількість. Сьогодні пропонуємо приготувати міні-оладки за рецептом із блогу "Рецепты каждый день". Особливо зрадіють такій страві діти. Додати до оладок можна горіхи, мед, свіжі ягоди або шматочки фруктів.
Міні-оладки
Інгредієнти:
- яйце — 1 шт;
- сир — 100 г;
- цукор — за смаком;
- сіль — щіпка;
- сода — 1/2 ч. л;
- борошно — 20 г;
- будь-які фрукти, згущене молоко — для подачі.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати сир, сіль, цукор, соду, борошно і яйце, все збити до однорідної маси блендером або міксером. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю вершкового масла або рафінованої олії видавлювати трохи тіста за допомогою кондитерського мішка, щоб виходили оладки невеликого розміру. Обсмажити їх з обох боків до золотистого кольору.
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