Міні-оладки: рецепт апетитного перекусу для дітей і дорослих

Подавати такі млинці можна з медом, згущеним молоком, ягодами.

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М'які та смачні оладки у багатьох — улюблена страва на сніданок або як полуденок. Рецептів і приготування на дріжджах, кефірі, сметані існує величезна кількість. Сьогодні пропонуємо приготувати міні-оладки за рецептом із блогу "Рецепты каждый день". Особливо зрадіють такій страві діти. Додати до оладок можна горіхи, мед, свіжі ягоди або шматочки фруктів.

Міні-оладки

Інгредієнти:

яйце — 1 шт;

сир — 100 г;

цукор — за смаком;

сіль — щіпка;

сода — 1/2 ч. л;

борошно — 20 г;

будь-які фрукти, згущене молоко — для подачі.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати сир, сіль, цукор, соду, борошно і яйце, все збити до однорідної маси блендером або міксером. На розігріту сковорідку з невеликою кількістю вершкового масла або рафінованої олії видавлювати трохи тіста за допомогою кондитерського мішка, щоб виходили оладки невеликого розміру. Обсмажити їх з обох боків до золотистого кольору.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні смажені пиріжки з начинкою з фаршу, а також як спекти ідеальні та пишні японські млинці.