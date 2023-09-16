"Зимовий король": як приготувати на зиму дуже смачний салат з огірків
Для приготування цього салату підійдуть як зовсім молоді огірки, так і більш зрілі.
Літо вже залишилося в минулому, проте сезон заготовок ще триває. Якщо у вас є трохи огірків, рекомендуємо приготувати дуже смачний салат із цих овочів на зиму. Він готується без стерилізації і виходить настільки смачним, що отримав назву "Зимовий король". Як його приготувати, розповіли в блозі "Домашня консервація".
Салат з огірків "Зимовий король"
Інгредієнти:
- огірки свіжі — 5 кг;
- цибуля — 1 кг;
- зелень кропу (за бажанням) — 300 г;
- оцет (9%) — 100 мл;
- цукор — 5 ст. л;
- сіль — 2 ст. л;
- чорний перець горошком.
Спосіб приготування:
Огірки добре помити, замочити на годину в холодній воді, а потім порізати півкільцями, якщо великі, або кружечками. Цибулю почистити, порізати півкільцями.
Порізані огірки та цибулю викласти у велику миску, посолити все і залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.
Кріп, якщо вирішите його додавати, помити і дрібно порубати.
У великій каструлі змішати оцет, цукор і перець, додати овочі, що настоялися, і все добре перемішати.Важливо
Каструлю поставити на невеликий вогонь, довести до кипіння, періодично помішувати. Коли огірки злегка змінять колір, зняти з вогню і швидко розкласти в простерилізовані банки, закатати кришками й укутати до повного охолодження. Після цього винести банки в холодне темне місце. Взимку такий салат просто незамінний з картопляним пюре, а також як закуска на святковому столі.
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