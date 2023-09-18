Компот зі слив на зиму: рецепт напою, який полюблять навіть діти
Для компоту потрібно брати міцні пружні сливи, щоб мінімізувати кількість розтріскувань під час заливання окропу.
Вересень — пора, коли в садах масово зріють сливи, тому саме час запастися заготовками. Пропонуємо приготувати смачнючий компот зі слив на зиму, щоб зберегти смак літа і мати під рукою чудовий напій на випадок приходу гостей або просто для того, щоб урізноманітнити зимове меню. Рецептом такого компоту поділилися в телеграм-каналі "Домашня консервація". Готується він просто і не потребує додаткової стерилізації. Головна умова — сливи для компоту брати неперезрілі, щоб вони не втратили форму в процесі консервації та не полопалися.
Компот зі слив на зиму.
Інгредієнти:
сливи — 1 кг;
цукор — 800 г;
вода — 4 літри.
Спосіб приготування:
Сливи помити водою. Кожну сливу наколоти голкою, щоб вони не полопалися в процесі заливки сиропом. Усі сливи це не врятує, але кількість потрісканих значно зменшить.
Далі необхідно приготувати сироп. Воду закип'ятити, додати цукор і повністю розчинити його. Знову довести до кипіння. Що стосується пропорцій, то на літр води необхідно брати 200 гр цукру
Сливи розкласти в стерилізовані банки, залити киплячим сиропом. Дати постояти їм 15 хвилин, щоб сироп увібрався в ягоди, потім долити необхідну кількість сиропу в повну банку.
Закатати компот й укутати банки до повного остигання.
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