Розсипчастий рис у духовці: простий спосіб приготування
Такий спосіб приготування рису дає змогу отримати страву з цікавим смаком ідеальної консистенції.
Зварити розсипчастий рис — завдання іноді складне навіть для досвідчених господинь. Дуже часто рис злипається, бо неякісний, переварений, забагато води тощо. Як приготувати його так, щоб він вийшов з першого разу, розповіли в блозі "Збірник рецептів". Цей спосіб не потребує промивання рису та варіння на плиті, все виходить без зайвого клопоту та дуже смачно. Головне — взяти правильні інгредієнти та дотримуватися пропорцій.
Розсипчастий рис
Інгредієнти:
- пропарений рис – 1 склянка;
- вода – 2 склянки;
- лимон – 1/2 шт;
- розмарин – 2 гілочки;
- сіль;
- вершкове масло;
- часник – 2 зубчики.
Спосіб приготування:
Рис висипати у форму для запікання і залити водою. У центр покласти половинку лимона зрізом догори, гілочки розмарину, сіль, додати шматочки олії та часник. За бажання можна додати спеції на свій смак.
Форму закрити фольгою і зафіксувати її по краях.
Відправити форму з рисом у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 30-40 хвилин. Якщо ви не впевнені в ефективності духовки, можна потримати трохи довше.
Раніше Фокус писав, як правильно зварити рис для суші.