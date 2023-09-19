Розсипчастий рис у духовці: простий спосіб приготування

Такий спосіб приготування рису дає змогу отримати страву з цікавим смаком ідеальної консистенції.

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Зварити розсипчастий рис — завдання іноді складне навіть для досвідчених господинь. Дуже часто рис злипається, бо неякісний, переварений, забагато води тощо. Як приготувати його так, щоб він вийшов з першого разу, розповіли в блозі "Збірник рецептів". Цей спосіб не потребує промивання рису та варіння на плиті, все виходить без зайвого клопоту та дуже смачно. Головне — взяти правильні інгредієнти та дотримуватися пропорцій.

Розсипчастий рис

Інгредієнти:

пропарений рис – 1 склянка;

вода – 2 склянки;

лимон – 1/2 шт;

розмарин – 2 гілочки;

сіль;

вершкове масло;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Рис висипати у форму для запікання і залити водою. У центр покласти половинку лимона зрізом догори, гілочки розмарину, сіль, додати шматочки олії та часник. За бажання можна додати спеції на свій смак.

Форму закрити фольгою і зафіксувати її по краях.

Відправити форму з рисом у духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 30-40 хвилин. Якщо ви не впевнені в ефективності духовки, можна потримати трохи довше.

Раніше Фокус писав, як правильно зварити рис для суші.