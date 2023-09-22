Пікантна закуска до м'яса на зиму: покроковий рецепт
Така закуска не затримається на столі, настільки смачною вона виходить.
Якщо полиці ломляться від заготовок на зиму, а руки сверблять приготувати ще що-небудь смачненьке, рекомендуємо спробувати рецепт дуже цікавої закуски до м'яса на зиму. Така закатка буде стабільно затребувана в будь-яку пору року, але взимку вона особливо зайде завдяки неймовірному смаку й аромату. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Кулінарія".
Пікантна закуска до м'яса на зиму
Інгредієнти:
- помідори – 3 кг;
- перець болгарський – 1 кг;
- морква – 500 г;
- гострий стручковий перець – 150 г;
- часник – 3-4 зубчики;
- рослинна олія – 200 г;
- перець мелений (червоний, чорний) – 1 ч. л;
- сіль – 3 ст. л;
- зелень – за смаком.
Спосіб приготування:
Усі овочі помити та почистити. За потреби обрізати пошкоджені місця. Усе перекрутити на м'ясорубку і вилити в глибоку каструлю Туди ж додати сіль, олію і поставити на вогонь. Довести масу до кипіння і варити близько 30 хвилин. Потім всипати в каструлю мелений перець і дрібно порубану зелень, проварити ще 10 хвилин. Вміст каструлі необхідно періодично помішувати, щоб він не пригорів.
Гарячу закуску розлити в заздалегідь підготовлені стерилізовані банки та закрутити кришками. Зберігати в прохолодному темному місці.
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