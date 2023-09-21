Закуска з баклажанів "Язик проковтнеш": рецепт смачної страви для будь-якої пори року

Таку закуску можна подавати на стіл одразу після приготування, а можна закатати в банки на зиму.

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Закуска під назвою "імам баялди" — популярна страва кавказької та болгарської кухні. Її назва буквально перекладається "язик проковтнеш", що пояснюється тим, наскільки смачною вона виходить. Така закуска — незамінний додаток до шашлику, а ще її можна приготувати і закатати під кришечки, щоб і взимку мати під рукою. Як приготувати закуску з баклажанів, червоних перців і томатів, розповіла кулінарна блогерка Крістіна Азізян

Закуска "Язик проковтнеш"

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт;

червоний і зелений болгарський перець – 2 шт;

цибуля – 2-3 шт;

великі помідори – 5-6 шт (можна взяти більше);

зелень: базилік, кріп, петрушка, кінза;

оливкова або рослинна олія для смаження;

сіль і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити, перець очистити від насіння і плодоніжки. Баклажани почистити і порізати брусочками, перець порізати так само, помідори – шматочками.

На оливковій або соняшниковій олії обсмажити, по черзі, баклажани, перці, посолити і поперчити чорним меленим перцем і паприкою. Викласти готові овочі на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Потім обсмажити цибулю, порізану півкільцями, з дрібно порубаним часником і додати очищені та дрібно порізані помідори. Посолити поперчити, закрити кришкою і тушкувати 5-7 хвилин. Коли томатний соус готовий, у нього відправити обсмажені баклажани та перці. Змішати й додати зелень. Закуска готова.

Якщо ви закриваєте страву на зиму, то одразу після варіння її необхідно розфасувати по чистих стерилізованих банках, закатати й укутати до охолодження.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани по-грузинськи на зиму.