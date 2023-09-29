Лечо, перевірене часом: рецепт смачної заготовки на зиму

Спеції для лечо можна брати на свій смак.

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Лечо — одна з найпопулярніших зимових страв, приготованих про запас. Рецептів його приготування чимало, і кожна господиня має свій, перевірений роками спосіб. Сьогодні пропонуємо вам зробити лечо за рецептом із блогу "Домашня консервація". Він простий, а в підсумку виходить дуже смачна й апетитна закуска на зиму.

Лечо, перевірене часом

Інгредієнти:

помідори – 3 кг;

болгарський перець – 3 кг;

гострий перець – 1 стручок (або за смаком);

цукор – 250 г;

олія – 250 мл;

сіль – 2 ст. л;

рослинна олія – 250 мл;

оцет 9% – 2 ст. л;

спеції: лавровий лист, перець горошком або інші за смаком і бажанням.

Спосіб приготування:

Помідори та гострий перець помити, якщо є пошкоджені місця, обрізати та пропустити через м'ясорубку. Перелити все в глибоку каструлю для варіння. Додати сіль, цукор і спеції, довести все до кипіння і варити 30 хвилин.

Болгарський перець помити, почистити від насіння і порізати. Лечо буде красивішим, якщо брати перець різного кольору. Нарізати за бажанням. Це можуть бути смужки або кубики.

Через 30 хвилин додати болгарський перець і готувати ще 10 хвилин. За три хвилини до готовності влити оцет і добре перемішати.

Йотове лечо розкласти по стерилізованих банках і закрити стерилізованими кришками.

Раніше Фокус писав, як приготувати перець для фарширування взимку.