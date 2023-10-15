Ліниві вареники: як приготувати солодкий варіант цієї страви (відео)

Такі вареники особливо сподобаються дітям.

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Ліниві вареники — страва, яку любить багато хто. Їх приготування займає значно менше часу, ніж традиційної страви з начинкою з сиру або картоплі, а смак від цього нічим не гірший. Сьогодні хочемо запропонувати солодкі ліниві вареники за рецептом авторки блогу "Смачні рецепти на кожен день", які особливо сподобаються дітям. Їх можна їсти зі сметаною, медом або згущеним молоком, кому як більше подобається.

Солодкі ліниві вареники

Інгредієнти:

кисломолочний сир (жирність 5-9%) – 350 г;

яйця – 2 невеликих або 1 велике + 1 жовток;

ванільний цукор – 16 г;

цукор – 1 ст. л;

сіль – щіпка;

борошно – 120-140 г.

Спосіб приготування:

Сир викласти в глибоку миску, додати яйця.

Кисломолочний сир 9% жирності викладаємо в миску. Додати яйця, ванільний цукор, звичайний цукор і перебити блендером до однорідної консистенції або перетерти через сито.

Далі поступово ввести просіяне борошно. Не варто одразу висипати все, оскільки, залежно від сорту, його може знадобитися більше або менше.

Спочатку всю масу перемішати ложкою, а потім кілька хвилин вимішувати руками. Необхідно орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно має бути ніжним, м'яким, пластичним і злегка липнути до рук.

Поверхню столу присипати борошном, викласти половину маси і сформувати довгу тонку ковбаску, яку потім нарізати на невеликі шматочки.

У глибокій каструлі закип'ятити воду, злегка її підсолити і викласти туди вареники. Вогонь зменшити до середнього, вміст каструлі злегка перемішати. Щойно вареники спливуть, дати їм проваритися ще трішечки і дістати шумівкою.

Готові вареники полити розтопленим вершковим маслом, посипати цукром. Можна додати будь-які ягоди.

Раніше Фокус писав, як приготувати ідеальне тісто для вареників.