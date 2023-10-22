Незвично, але дуже смачно: рецепт сальтисону зі свинячих вух (відео)
Щоб сальтисон добре застиг, він має постояти в холодильнику не менш ніж 12 годин.
Зельц зі свинячих вух — страва для багатьох незвична, проте вона дуже смачна, тож варта того, щоб її хоча б спробувати. Своїм рецептом приготування його поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.
Хто не знає, то сальтисон — це варений пресований ковбасний виріб в оболонці або банці. Готується зі свинячого м'яса, шпику, а також язиків, печінки й інших субпродуктів. За консистенцією він схожий на пружний холодець.
Зельц зі свинячих вух
Інгредієнти:
- свинячі вуха — 6 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- запашний перець — 5 шт.;
- перець горошком — 1 ч. л.;
- соєвий соус — 100 мл;
- часник — 5 зубчиків;
- сіль — 1 ст. л. (додати до смаку);
- цукор — 1 ст. л.;
- стебло селери — 1-2 шт.;
- вода — 2,5 л.
Спосіб приготування:
Вуха залити холодною водою на годину, потім добре очистити ложкою та жорстким боком губки для посуду. Скласти вуха в каструлю, туди ж відправити всі інші інгредієнти, довести до кипіння й тушкувати на мінімальному вогні три години за бульбашкового кипіння.
Через дві години варіння спробувати на сіль і за необхідності досолити.
Відварені вуха нарізати на невеликі шматочки, намагаючись максимально вирізати жирні частини.
У форму для сальтисону застелити харчову плівку та викласти нарізані вуха, після чого залити їх процідженим бульйоном. Зверху поставити прес і прибрати в холодильник на 12 годин.
Під час подачі порізати на порційні шматки.
Раніше Фокус писав, як приготувати холодець зі свинячої рульки.