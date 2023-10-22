Незвично, але дуже смачно: рецепт сальтисону зі свинячих вух (відео)

Щоб сальтисон добре застиг, він має постояти в холодильнику не менш ніж 12 годин.

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Зельц зі свинячих вух — страва для багатьох незвична, проте вона дуже смачна, тож варта того, щоб її хоча б спробувати. Своїм рецептом приготування його поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар.

Хто не знає, то сальтисон — це варений пресований ковбасний виріб в оболонці або банці. Готується зі свинячого м'яса, шпику, а також язиків, печінки й інших субпродуктів. За консистенцією він схожий на пружний холодець.

Зельц зі свинячих вух

Інгредієнти:

свинячі вуха — 6 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

лавровий лист — 3 шт.;

запашний перець — 5 шт.;

перець горошком — 1 ч. л.;

соєвий соус — 100 мл;

часник — 5 зубчиків;

сіль — 1 ст. л. (додати до смаку);

цукор — 1 ст. л.;

стебло селери — 1-2 шт.;

вода — 2,5 л.

Спосіб приготування:

Вуха залити холодною водою на годину, потім добре очистити ложкою та жорстким боком губки для посуду. Скласти вуха в каструлю, туди ж відправити всі інші інгредієнти, довести до кипіння й тушкувати на мінімальному вогні три години за бульбашкового кипіння.

Через дві години варіння спробувати на сіль і за необхідності досолити.

Відварені вуха нарізати на невеликі шматочки, намагаючись максимально вирізати жирні частини.

У форму для сальтисону застелити харчову плівку та викласти нарізані вуха, після чого залити їх процідженим бульйоном. Зверху поставити прес і прибрати в холодильник на 12 годин.

Під час подачі порізати на порційні шматки.

Раніше Фокус писав, як приготувати холодець зі свинячої рульки.