Салат "Закохана квасоля" на зиму: покроковий рецепт

Поєднання інгредієнтів у цьому салаті дає приголомшливий смак.

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Квасоля — дуже корисний і поживний продукт. Завдяки вмісту сірки, вона корисна в разі ревматизму, кишкових інфекцій, захворювань шкіри, бронхів. Залізо, що міститься в квасолі, сприяє формуванню еритроцитів, надходженню кисню в усі клітини організму, підвищенню імунітету. Не дивно, що серед рецептів запасів на зиму чимало таких, які містять цей інгредієнт. Пропонуємо приготувати вам дуже смачну заготовку — салат "Закохана квасоля" за рецептом із блогу "Домашня консервація". Він виходить таким смачним, що ви теж закохаєтесь у нього.

Салат "Закохана квасоля"

Інгредієнти:

баклажани — 2 кг;

квасоля — 0,5 кг;

помідори — 1,5 кг;

морква — 0,5 кг;

солодкий перець — 0,5 кг;

часник — 200 г;

цукор — 1,5 ст. л;

оцет (9%) — 100 мл

сіль — 2,5 ст. л;

рослинна олія — 0,5 літра.

Спосіб приготування:

Квасолю замочити на ніч у воді, а потім відварити до напівготовності. Баклажани нарізати кубиками, помідори пропустити через м'ясорубку, моркву натерти на тертці, перець почистити від насіння і порізати шматочками.

Усі овочі змішати в глибокому посуді, додати туди ж сіль, цукор, олію і поставити варитися, періодично помішуючи. Варити 40 хвилин з моменту закипання.

За п'ять хвилин до готовності додати часник і оцет.

Гарячий салат розлити в чисті стерилізовані банки, закатати кришками й укутати на 12 годин, після чого винести в прохолодне темне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачну заготовку з капусти.