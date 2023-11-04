Найсмачніші грузинські пироги: як приготувати апетитні кубдарі

Цю традиційну випічку готують по всій Грузії й особливо у Сванетії.

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Грузинські пироги кубдарі — це пироги з соковитою м'ясною начинкою. Для начинки м'ясо традиційно нарізають ножем, додають безліч приправ на кшталт уцхо-сунелі, сванської солі, зіри, базиліа та кінзи. Як їх приготувати, розповіли на сайті Yasensvit.

Кубдарі

Інгредієнти:

дріжджове тісто — 1 кг.

Для начинки:

жирна яловичина або пісна свинина — 800 г;

три невеликі цибулини;

три зубчики часнику — 3 шт;

мелений червоний перець — 3 г;

уцхо-сунелі — 3 г;

мелений коріандр — 3 г;

зіра — 3 г;

аджика — 20 г;

сіль — 6 г;

вершкове масло — 50 г;

рослинна олія — 20 мл.

Підготуйте всі інгредієнти для приготування кубдарі. М'ясо промийте, обсушіть серветками, а потім наріжте гострим ножем дуже маленькими шматочками. Складіть у миску. Втім, якщо цього вам робити не хочеться — використовуйте готовий фарш, або зробіть його самі.

Цибулю дрібно наріжте, як і часник. Додайте до м'яса всі спеції, цибулю, часник, сіль та аджику. Перемішайте всі інгредієнти руками, накрийте і залиште просочитися на 30 хвилин.

Тісто викладіть на робочу поверхню, присипану борошном. Акуратно розділіть його на рівні шматочки, скачайте з них кульки. Кожна з них приблизно має важити 200 г.

Кожну кульку розкачайте в коржик, викладіть у середину начинку, зберіть краї коржика разом і защипніть. Зробіть так, поки не закінчиться все тісто і весь фарш.

Деко вистеліть пергаментом, викладіть пироги на деко швом вниз, зробіть у верхньому шарі невелику дірочку в центрі.

Випікайте кубдарі в розігрітій до 200 духовці. Готові пироги змастіть зверху вершковим маслом.

Також ви можете приготувати дуже смачний заливний пиріг із капустою.