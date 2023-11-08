Грузинський салат "Газапхулі": рецепт освіжаючої вітамінної страви
Легкий салат із весняним смаком підніме настрій у похмурий і дощовий вечір.
Щоб розбавити меню на вечерю чимось смачним і незвичним, пропонуємо приготувати дуже освіжаючий грузинський салат "Газапхулі", рецептом якого поділилися в кулінарному блозі "Рецепты каждый день". Слово "газапхулі перекладається з грузинської як "весна". І цього пояснення цілком вистачає, щоб зрозуміти природу салату. Важливий супутник страв зі свинини та будь-якого смаженого м'яса: яблука, огірки, зелень, лимонний сік і олія. У похмурий і дощовий вечір така страва безумовно підніме настрій.
Салат "Газапхулі"
Інгредієнти:
свіжий огірок – 2 шт;
яблуко кисло-солодке – 1 шт;
лимонний сік – 1 ч. л;
кріп – кілька гілочок;
часник – 1 зубчик;
сіль, перець – за смаком;
оливкова олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Яблуко й огірки помити, натерти на тертці для корейської моркви або нарізати соломкою. Чистити їх від шкірки чи ні — вирішуйте самі. Усе скласти в салатник.
Часник почистити, пропустити через прес або нарізати дрібними шматочками, кріп дрібно посікти й додати в салат. Туди ж додати сіль, лимонний сік і перемішати, заправити оливковою олією.
Такий салат рекомендується тим, хто стежить за фігурою і за правильним харчуванням.
Раніше Фокус писав, як приготувати простий і корисний морквяний салат.