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Їжа

Сирна піца з незвичайною начинкою: рецепт цікавої та смачної страви

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Фото: Скрін відео

Така піца доречна і на сніданок, і як перекус протягом дня.

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Почніть неділю із сирної піци з незвичайною начинкою. Сирна піца з незвичайною начинкою порадує новим смаком і зарядить на весь день енергією. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Смачного!"

Сирна піца

Інгредієнти:

Для тіста:

  • сир кисломолочний домашній – 500 г;
  • яйця – 2 шт;
  • гашена сода – 1 ч. л;
  • борошно – 9 ст. л.

Для начинки:

  • морква – 3 шт;
  • цибуля – 3 шт;
  • кубик курячого бульйону – 1 шт;
  • гаряча вода — 50 мл;
  • ковбаса — 300 г;
  • сир твердий – 200 г;
  • томатна паста – 3 ст. л;
  • майонез – 100 г;
  • сметана – 100 г;
  • яйце – 1 шт;
  • часник – 4 зубчики;
  • рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

У глибоку миску висипати сир, туди ж відправити яйця, гашену соду і просіяне борошно. Замісити тісто.

Тісто розкачати і перекласти в змащену олією форму.

Овочі почистити та помити. Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками. Моркву з цибулею протушкувати на олії. Кубик бульйону розвести у воді й додати до овочів, тушкувати до готовності.

Тісто змастити томатною пастою, зверху викласти нарізану ковбасу, потім — тушковані овочі, полити все заливкою. Для заливки необхідно змішати майонез, сметану, яйце і пропущений через прес часник.

Духовку розігріти до 180 градусів і випікати піцу 25-30 хвилин. За п'ять хвилин до готовності посипати її твердим сиром, натертим на тертку.

Раніше Фокус писав, як приготувати піцу "4 сири".