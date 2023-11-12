Сирна піца з незвичайною начинкою: рецепт цікавої та смачної страви
Така піца доречна і на сніданок, і як перекус протягом дня.
Почніть неділю із сирної піци з незвичайною начинкою. Сирна піца з незвичайною начинкою порадує новим смаком і зарядить на весь день енергією. Як її зробити, розповіли в кулінарному блозі "Смачного!"
Сирна піца
Інгредієнти:
Для тіста:
- сир кисломолочний домашній – 500 г;
- яйця – 2 шт;
- гашена сода – 1 ч. л;
- борошно – 9 ст. л.
Для начинки:
- морква – 3 шт;
- цибуля – 3 шт;
- кубик курячого бульйону – 1 шт;
- гаряча вода — 50 мл;
- ковбаса — 300 г;
- сир твердий – 200 г;
- томатна паста – 3 ст. л;
- майонез – 100 г;
- сметана – 100 г;
- яйце – 1 шт;
- часник – 4 зубчики;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
У глибоку миску висипати сир, туди ж відправити яйця, гашену соду і просіяне борошно. Замісити тісто.
Тісто розкачати і перекласти в змащену олією форму.
Овочі почистити та помити. Моркву натерти на тертці, цибулю нарізати кубиками. Моркву з цибулею протушкувати на олії. Кубик бульйону розвести у воді й додати до овочів, тушкувати до готовності.
Тісто змастити томатною пастою, зверху викласти нарізану ковбасу, потім — тушковані овочі, полити все заливкою. Для заливки необхідно змішати майонез, сметану, яйце і пропущений через прес часник.
Духовку розігріти до 180 градусів і випікати піцу 25-30 хвилин. За п'ять хвилин до готовності посипати її твердим сиром, натертим на тертку.
Раніше Фокус писав, як приготувати піцу "4 сири".