Глазурована курка в духовці: як приготувати ідеальну страву на вечерю
Ця запечена та глазурована курка з медом ідеально доповнить будь-який гарнір.
Курку, як здається, дуже просто приготувати, але іноді вона виходить пересушеною, або прісною. Але це м'ясо нескладно поліпшити за допомогою хорошого маринаду.
Солодкий і пікантний маринад, який використовується в цьому рецепті, надає м'ясу чудового смаку, який ще більше посилюється глазур'ю, яку ви наносите на курку, коли вона вже приготувалася в духовці. З цією куркою можна подавати що завгодно. Вона добре поєднується з овочами, салатами, картоплею та рисом. Рецептом поділилися на сайті Tasting Table.
Глазурована курка
Інгредієнти:
- 4-5 курячих стегенець;
- 1 чашка рідкого меду;
- ½ склянки соєвого соусу;
- ¼ склянки апельсинового соку;
- 2 столові ложки діжонської гірчиці;
- 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
- 1 цибуля-шалот;
- ¼ чайної ложки солі;
- ¼ чайної ложки перцю.
Помістіть курку у велику миску або пакет із застібкою-блискавкою.
В окремій середній мисці змішайте мед, соєвий соус, апельсиновий сік, діжонську гірчицю, топлену олію, рубану цибулю-шалот, сіль і перець.
Відлийте близько ½ склянки маринаду в невелику миску або мірну склянку. Накрийте кришкою і поставте в холодильник.
Залийте курку маринадом, що залишився. Накрийте або запечатайте і поставте в холодильник щонайменше на пів години, але краще на ніч. Переверніть курку хоча б один раз, поки вона маринується.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко пергаментним папером або фольгою.
Покладіть мариновану курку на деко шкіркою догори, щоб шматочки не стикалися. Вилийте залишки маринаду в миску.
Випікайте 40-45 хвилин, поки курка не зарум'яниться.
Поки курка запікається, налийте маринад, що залишився, в невелику каструльку. Доведіть до кипіння і варіть до загустіння, близько 10 хвилин. Це і буде ваша глазур.
Змастіть запечену курку отриманою глазур'ю. За бажання прикрасьте зеленою цибулею, потім подавайте.
До такої курки ідеально підійде ніжне картопляне пюре.