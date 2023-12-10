Смак дитинства: рецепт еклерів із заварним кремом (відео)

Таке частування на столі довго не затримається!

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Еклери — французький десерт, які багато хто любить із дитинства. Пропонуємо згадати їхній приголомшливий смак і приготувати цю смакоту із заварного тіста з начинкою за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян

Еклери

Інгредієнти:

Для тіста:

вода — 200 мл;

вершкове масло — 100 г;

борошно — 200 г;

яйця великі — 5-6 шт.

Для заварного крему:

цукор — 1 склянка;

яйце — 1 шт;

борошно — 1 ст. л;

молоко — 200 мл;

вершкове масло — 100 г;

ванілін.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. У киплячу воду додати олію, довести до кипіння, додати борошно і швидко перемішувати до утворення однорідної маси. Зняти з плити і по одному додати яйця, постійно перемішуючи. Необхідно 5 яєць, але якщо тісто вийшло не дуже м'яке, можна додати ще одне.

На деку сформувати еклери і відправити в духовку, розігріту до 220 градусів, і випікати до готовності. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить приблизно 21-22 еклери. Їх можна зробити меншими, як профітроль, тоді кількість буде більшою. Коли вони розрум'яняться, потрібно вимкнути духовку і залишити еклери підсушитися ще на 3-4 хвилини. Завдяки цьому вони після того, як охолонуть, то не осядуть і збережуть пишну, красиву форму.

Тепер готуємо крем. Яйце збити з цукром, додати борошно і в цю суміш влити підігріте молоко. Варити, постійно помішуючи, до загустіння. Крем не повинен бути рідким. Коли почнуть утворюватися бульбашки, зняти крем із плити, дати охолонути й додати м'яке масло та ванілін.

Надрізати остиглі еклери збоку і заповнити кремом. При подачі посипати цукровою пудрою.

Раніше Фокус писав, як приготувати сирні еклери.